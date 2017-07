GIEAG- Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,24 Euro je Aktie

München, 21. Juli 2017. Die Aktionäre der GIEAG Immobilien AG (GIEAG) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung in München sämtliche Tagesordnungspunkte mit mindestens 99,90 Prozent der Stimmen verabschiedet. So wurde unter anderem die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,24 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2016 beschlossen und damit das Niveau des Vorjahres beibehalten. Dies entspricht einem Ausschüttungs-Betrag von insgesamt rund 1 Mio. Euro.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Internetseite von GIEAG unter www.gieag.de abrufbar.

Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG)

Das im Dezember 1999 gegründete Projektentwicklungsunternehmen GIEAG Immobilien AG, kurz GIEAG (www.gieag.de), begleitet seine Kunden von der Idee über die Finanzierung und Realisierung bis zum Verkauf des fertigen Objektes. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung werthaltiger Büro-, Logistik- und Wohnimmobilien. Darüber hinaus engagiert sich die Firmengruppe auch im süddeutschen Raum als Investor für Wohnimmobilien mit besonderem Entwicklungspotenzial.

Kontakt

GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns amuehlhaus@edicto.de Tel.: +49 69 905505-52

