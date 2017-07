Etwa 11 Millionen Zahlungskarteninhaber der größten Kaufhauskette Spaniens können schnell und bequem mit dem Smartphone bezahlen

Gemaltos Trusted Service Hub sorgt für eine sichere, schnelle und einfache Registrierung bei Samsung Pay

PURE-Zahlungsanwendung bietet "Financiera El Corte Inglés*" ein unabhängiges Zahlungs-Ökosystem





Amsterdam, 21. Juli 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, ermöglicht es El Corte Inglés, der größten Kaufhauskette Spaniens, ihren Kunden die einfache Möglichkeit zu bieten, deren bestehenden Zahlungskarten durch die weit verbreitete mobile Geldbörse Samsung Pay zu ergänzen. Gemaltos Trusted Service Hub (TSH) (http://www.gemalto.com/financial/mobile-and-apps/mobile-payment/mobile-payments/tsh) verspricht einen schnellen und sicheren Übergang zu den mobilen Bezahldiensten der El Corte Inglés-Zahlungskarten. Durch diesen richtungsweisenden Schritt stellt Financiera El Corte Inglés den ersten Anbieter von Eigenmarke-Zahlungskarten in Spanien dar, der Samsung Pay (http://www.gemalto.com/financial/mobile-and-apps/mobile-payment/mobile-payments/oem-pay) einführt. Die Bezahllösung basiert auf PURE, einer White-Label-Zahlungsanwendung (http://www.gemalto.com/financial/cards/emv-white-label-payment/private-label-users), die die EMV-Technologie (Europay International, MasterCard und VISA) für Eigenmarken-Zahlungskarten ermöglicht, was spanischen Einzelhändlern eine vollständige Autonomie bei der Wahl ihrer Zahlungs-Ökosystemen bietet.

Digitalisierte Partnerkarten können sofort ausgestellt werden.

Mehr als 11 Millionen Verbraucher besitzen derzeit eine El Corte Inglés-Zahlungskarte. Diese Kunden registrieren sich online bei der Gemalto TSH-Plattform, um eine digitalen Karte auf Samsung Pay zu erstellen. Gemaltos TSH unterstützt den gesamten Digitalisierungs- und Tokenisierungs (http://www.gemalto.com/brochures-site/download-site/Documents/tel-tokenization-infographic.pdf)-Prozess. El Corte Inglés-Karteninhaber können wählen, ob die persönlichen Daten der physischen Karte durch ein Token ersetzt werden sollen. Auf dem Smartphone befinden sich nur die Token-Daten, sodass die tatsächlichen persönlichen Kartendaten vor Betrügern und Missbrauch geschützt sind. Kunden profitieren, indem sie bequem mit digitalen Geldkarten Waren und Dienstleistungen bezahlen und diese zur sofortigen Authentifizierung von Transaktionen sowie dem sicheren Einsatz von biometrischen Daten nutzen.

*Financera El Corte Inglés ist der Finanzdienstleister der El Corte Inglés Group

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit (http://www.gemalto.com/companyinfo/digital-security) mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com (http://www.gemalto.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto (http://twitter.com/gemalto).

Medienansprechpartner:

Philippe Benitez

Nordamerika

+1 512 257 3869

philippe.benitez@gemalto.com (mailto:philippe.benitez@gemalto.com) Kristel Teyras

Naher Osten und Afrika

+33 1 55 01 57 89

kristel.teyras@gemalto.com (mailto:kristel.teyras@gemalto.com) Shintaro Suzuki

Asien und Pazifik

+65 6317 8266

shintaro.suzuki@gemalto.com (mailto:shintaro.suzuki@gemalto.com)

Vivian Liang

Volksrepublik China

+86 1059373046

vivian.liang@gemalto.com (mailto:vivian.liang@gemalto.com)









Die deutsche Fassung dieser Mitteilung ist eine Übersetzung und darf keinesfalls als offizieller Text betrachtet werden. Nur der Wortlaut der englischen Fassung ist verbindlich und daher auch bei Unstimmigkeiten in Bezug auf die Übersetzung maßgebend.

Pressemitteilung (PDF) (http://hugin.info/159293/R/2122219/809134.pdf)

21 july El Corte Ingles (http://hugin.info/159293/R/2122219/809133.png)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Gemalto via Globenewswire