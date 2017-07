Berlin - Zwei Meldungen der vergangenen Tage - beide der "WELT" entnommen, lassen aufhorchen: "In Atlanten wird der Staat Israel ausradiert" und "Lehrer verzweifeln an Flüchtlings-Willkommensklassen", so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemelduung: Grundlagen der Beiträge sind zum einen "gehäufte Beschwerden" von Lehrern beim deutschen Philologenverband über "gravierende Probleme bei der Integration", zum anderen eine Dokumentation im Auftrag des American Jewish Committee mit dem Titel "Salafismus und Antisemitismus an Berliner Schulen: Erfahrungsberichte aus dem Schulalltag".

