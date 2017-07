Bestechende Drucktechnik, attraktive Designs und benutzerfreundliche Applikatorsysteme - Schlüsselfaktoren, die aus einer Tube eine Tube des Jahres 2017 machen. Die Gewinner des alljährlich veranstalteten Wettbewerbs Tube des Jahres wurden Ende Juni auf der Mitgliederversammlung der Etma (European Tube Manufacturers Association) in Wien gekürt.

Eine fachkundige und kompetente Jury aus den Reihen der etma Mitgliedsunternehmen bewertete die zum Wettbewerb eingereichten Tuben und kürte die Gewinnertuben in den Kategorien Aluminium, Kunststoff und Laminat sowie bei den Prototypen. Bei den Aluminiumtuben gewann La Metallurgica, in der Kategorie Kunststofftuben siegte Tubex Wasungen. Bei den Laminattuben und bei den Prototypen konnte Hoffmann Neopac den Wettbewerb gleich zweimal für sich entscheiden.

Tube des Jahres aus Aluminium dank brillantem Digitaldruck

Zur Tube des Jahres 2017 bei den Aluminiumtuben wurde eine Serie des italienischen Tubenherstellers La Metallurgica gewählt. Ein Streichkäse in den verschiedenen Geschmacksrichtungen Chili, Paprika und Pfeffer. Die brillant gedruckten Fotos und die exzellente Gestaltung versprechen eine echte Geschmacksexplosion und machen Lust auf den Genuss. Möglich wird dieser Farbrausch mit dem exzellent visualisierten Produktversprechen durch eine neuartige und bahnbrechende Technik beim Digitaldruck, dem DigIT System. Es sorgt zusammen mit der Ton in Ton gehaltenen Verschlusskappe für eine attraktive und ins Auge fallende Aluminiumtube mit einem echt starken Auftritt am Point of Sale, der die Sinne anspricht.

Elegant, einfach und schön - der Sieger bei den Kunststofftuben

Mit einem nicht weniger überzeugenden Erscheinungsbild, ihrer stimmigen und auch technisch hervorragend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...