Kämpferisch, impulsiv und ungezähmt: Ab Folge 2761 (voraussichtlicher Sendetermin: 5. September 2017) ist Sebastian Fischer als Viktor Saalfeld in "Sturm der Liebe" zu sehen. Aus Geldnot sucht er nach jahrelanger Funkstille seinen Bruder Boris (Florian Frowein) und dadurch notgedrungen auch seinen Vater Christoph (Dieter Bach) im Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" auf. Zu ihm hat er ein denkbar schlechtes Verhältnis und will daher auch nicht lange bleiben - doch dann begegnet er einer mysteriösen Unbekannten, die alles verändert ...



"Viktor lässt sich nicht unterkriegen. Er hat zwar seinen Stolz, der immer wieder für Konflikte sorgt, aber trotzdem ist er ein leidenschaftlicher und gerechter Mensch", beschreibt Sebastian Fischer seine Rolle im Hauptcast der Serie. "Ihn zeichnet vor allem seine große Liebe zu Pferden aus. Die Besonderheit dieser Tiere hat auch auf ihn abgefärbt", so der geborene Münchner. Sein Engagement in der Erfolgstelenovela ist für ihn eine ganz besondere Erfahrung: "Ich sehe es als Herausforderung, große Gefühle wahrhaftig darzustellen. Und genau darauf freue ich mich."



Sebastian Fischer feierte sein Fernsehdebüt 2006 mit der Märchenverfilmung "Rumpelstilzchen". Ein Jahr später war er im ARD-Spielfilm "Einmal Toskana und zurück" zu sehen. Es folgten mehrere Gastrollen in Serien wie "Die Rosenheim Cops", "Um Himmels Willen" und "SOKO München". Zuletzt drehte Fischer für den "Tatort: Hardcore". Nebenbei steht der Schauspieler regelmäßig auf der Theaterbühne. Er war bisher unter anderem am Alten Schauspielhaus Stuttgart, Stadttheater Gießen und Landestheater Salzburg tätig.



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/



