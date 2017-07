Die Aktien des britischen Zahlungsdienstleisters Paysafe springen nach einer Milliardenofferte auf ein Rekordhoch. Der Wirecard-Rivale ist derzeit nicht der einzige bei Investoren begehrte Bezahldienstleister.

Ein Übernahmeangebot für Paysafe hat die Aktien des britischen Zahlungsdienstleister auf ein Rekordhoch getrieben. Die Titel kletterten am Freitag an der Börse in London um 9,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...