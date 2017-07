Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt alles beim Alten - die Zinsen auf null und das Anleihenkaufprogramm bei 60 Milliarden Euro pro Monat. So weit so gut. Die Tatsache, dass sie im Herbst über eine Anpassung ihrer Geldpolitik diskutieren wird, hat den Anlegern dann doch nicht geschmeckt. So bleibt es vorerst dabei, dass der Markt in seiner Seitwärtsspanne festhängt. Eine trügerische Ruhe ...

