Bonn - Die EZB hat gestern erwartungsgemäß keine Veränderung ihrer Geldpolitik vorgenommen, so die Analysten von Postbank Research.Die Leitzinsen seien unverändert geblieben. Zudem sei bestätigt worden, dass das Anleiheankaufprogramm mit seinem derzeitigen Volumen von monatlich 60 Mrd. Euro mindestens bis zum Ende dieses Jahres fortgeführt werde. Auch habe Draghi in seinem Statement auf der gestrigen Pressekonferenz an der Formulierung festgehalten, dass die EZB bereitstehe, das Ankaufprogramm, falls erforderlich, in seinem Volumen und/oder seiner Laufzeit auszudehnen.

