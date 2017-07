Bonn - Am deutschen Rentenmarkt ergaben sich vor und während der gestrigen Rede Draghis zwar einige Schwankungen, so die Analysten von Postbank Research.Letztlich habe das Ringen aber schiedlich-friedlich geendet. Die EZB habe den Zinsmärkten mit ihrer unveränderten Positionierung keine klaren Impulse verleihen können. Die Rendite 10-jähriger Bunds habe bei 0,54% verharrt. 2-jährige Bundesanleihen hätten mit -0,64% ebenfalls unverändert rentiert, während sich bei 5-jährigen Papieren ein Rückgang der Rendite um 2 Basispunkte auf -0,15% ergeben habe. Auch am US-Rentenmarkt hätten sich per Saldo so gut wie keine Veränderungen ergeben. (21.07.2017/alc/a/a)

