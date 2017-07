München,Hof (ots) -



Der Leiter des Zollkriminalamtes, Herr Norbert Drude, lädt anlässlich einer Sicherstellung von über einer halben Tonne Marihuana zu einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Leiter der Staatsanwaltschaft Hof ein.



Termin: 26. Juli 2017 Ort: Zollfahndungsamt München Raum 148 Landsberger Str. 124 80339 München Beginn: 10:00 Uhr



Im Rahmen des Medientermins besteht ab 09:00 Uhr Zugang zur sichergestellten Gesamtmenge Marihuana. Der Zutritt zum Gelände ist aus Sicherheitsgründen nur akkreditierten Medienvertretern gestattet. Aus organisatorischen Gründen bitten wir deshalb, Ihre Teilnahme mit dem beigefügten Akkreditierungsformular bis zum 25. Juli 2017 bei der Generalzolldirektion (Kontakt s.o.) anzumelden.



Während der Veranstaltung besteht die Gelegenheit zu Bild- und Tonaufnahmen, sowie zu Einzelinterviews.



Der Zugang zum Gelände mit Fahrzeugen ist über Tor 4 (i.H. Landsberger Str. 132) möglich. Folgen Sie von dort aus der Beschilderung. Es sind Parkplätze für Sie reserviert.



