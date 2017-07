Deutsche Unternehmen werden zunehmend durch Sabotage, Spionage und Diebstahl bedroht. Pro Jahr entstehen Schäden von rund 55 Milliarden Euro. Besonders erschreckend: Jedes zweite Unternehmen war schon einmal betroffen.

Ein Schaden von rund 55 Milliarden Euro pro Jahr ist deutschen Unternehmen einer Studie zufolge in den letzten beiden Jahren durch Sabotage, Spionage und Datendiebstahl entstanden. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (53 Prozent) seien bereits einmal Opfer geworden, teilte der Digitalverband Bitkom am Freitag mit. "Die Studie unterstreicht, dass wir in Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 unser ...

