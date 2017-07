Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Führende Köpfe aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung hoffen auf eine Regierungskoalition von Union und FDP nach der Bundestagswahl. Das geht aus dem jüngsten "Elite Panel" des Wirtschaftsmagazins Capital und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hervor, in deren Auftrag das Institut für Demoskopie Allensbach 521 Führungsspitzen befragte.

Von diesen bezeichneten 65 Prozent Schwarz-Gelb "als ihr Wunschbündnis für die kommende Legislaturperiode", sagte Allensbach-Chefin Renate Köcher bei einer Pressekonferenz in Berlin. Vor gut sieben Monaten seien es noch 25 Prozent gewesen. Köcher begründete diesen "bemerkenswerten Stimmungswandel" damit, dass eine Koalition von CDU/CSU und FDP plötzlich wieder eine realistische Option sei. "Die FDP gewinnt enorm an Attraktivität, weil man davon ausgehen kann, dass die Partei nicht nur wieder in den Bundestag kommt, sondern sogar eine Chance hat, am Kabinettstisch zu sitzen."

Die in dieser Woche veröffentlichten Umfragen weisen allerdings nicht alle eine schwarz-gelbe Koalition als mögliche Regierungsoption nach der Wahl aus. Während die Ergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen und von Forsa mit 48 Prozent sowie von Allensbach mit 48,5 Prozent auf eine regierungsfähige Mehrheit für Schwarz-Gelb deuten, sieht der aktuelle Insa-Meinungstrend insgesamt dafür nur 44,5 Prozent. Nach dieser Erhebung wäre neben einer großen Koalition noch eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen realistisch.

Führungsspitzen setzen auf Digitalisierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) liegt im Urteil der Führungskräfte, von denen laut Köcher "60 Prozent CDU-affin und 20 Prozent FDP-affin" sind, deutlich vor ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz. Demnach ziehen 87 Prozent der befragten Manager, Politiker und Spitzenbeamten die CDU-Vorsitzende ihrem Herausforderer vor. Lediglich 12 Prozent würden in einer direkten Wahl für Schulz stimmen. Köcher sagte, das Problem des SPD-Chefs sei, das er sehr spät die Bundespolitik betreten habe. "Durch seine Abwesenheit sind seine Qualitäten nicht so auf dem Schirm."

Von der neuen Regierung erwarteten die Führungskräfte laut der Telefonumfrage, die vom 19. Juni bis zum 7. Juli durchgeführt wurde, vor allem eine deutlich andere Politik bei der Digitalisierung und dem flächendeckenden Ausbau des schnellen Internets. Dafür sprachen sich 71 Prozent aus. Für einen Kurswechsel in der Bildungspolitik votierten 49 Prozent und für den Ausbau und die Sanierung des Straßennetzes 48 Prozent. Eine deutlich andere Steuerpolitik erhofften sich 38 Prozent.

Drei Viertel der Entscheider rechneten weiterhin mit einer konjunkturellen Aufwärtsbewegung. Von den Unternehmensmanagern beurteilten mit 91 Prozent so viele wie lange nicht mehr ihre Auftragslage als "sehr gut" oder "gut".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2017 05:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.