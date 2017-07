Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta012/21.07.2017/12:10) - Die S IMMO hat Verträge über den Verkauf der Immobilien "Hoch Zwei" und "Plus Zwei" an die deutsche Deka Immobilien unterzeichnet. Die beiden Büroobjekte befinden sich im "Viertel Zwei", einer beliebten Büro- und Wohngegend im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Die Gebäude umfassen über 43.000 m2 oberirdischer, vermietbarer Fläche. Der Standort ist an die OMV vermietet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Bundeswettbewerbsbehörde. Das Closing der Transaktion wird noch im dritten Quartal 2017 erwartet. Der Kaufpreis bestätigt das große Interesse internationaler Investoren am Wiener Büromarkt und liegt EUR 75 Mio. über dem Anschaffungspreis der S IMMO im Jahr 2010.



Diese Transaktion und der vor kurzem unterzeichnete Verkauf der Liegenschaft Serdika in Sofia verbessern wichtige Bilanzkennzahlen der S IMMO Gruppe deutlich. So wird nach Closing der Transaktionen die Loan-to-Value-Ratio bei knapp 50 % liegen. Zudem erwartet die Gesellschaft zum 30.06.2017 ein deutlich positives, durch die Transaktionen bestätigtes Bewertungsergebnis und einen Anstieg des EPRA-NAV auf über EUR 15 je Aktie trotz einer Dividendenausschüttung im Juni 2017 von EUR 0,40 je Aktie.



