Luxus-Handtaschenhersteller Hermès überzeugt im ersten Halbjahr mit einem zweistelligen Umsatzsprung - und lässt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft schauen. Als Wachstumsmarkt sticht besonders China hervor.

Luxus-Handtaschen von Hermès sind weltweit gefragt wie lange nicht. Vor allem die wieder anschwellende Nachfrage in China sorgt beim Vorstand des Familienunternehmens für Zuversicht. "Jeder ist ziemlich optimistisch für die Zukunft", sagte Firmenchef Axel Dumas am Freitag in Paris. In der Volksrepublik seien die Erlöse im zweiten Quartal im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. In Europa profitiere Hermès zudem vom wieder anziehenden ...

