DAX - Starker Euro belastet

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® legte mit Beginn von Mario Draghi's Pressekonferenz am gestrigen Nachmittag zunächst zu und kletterte an den Widerstandsbereich knapp unterhalb der 12.580 Punkte-Marke. Im Anschluss ging es dann rasant in den Keller - das deutsche Börsenbarometer verlor innerhalb kurzer Zeit knapp 200 Punkte, markierte aber kein neues Wochentief.

Als "Schuldiger" für den Kursrutsch musste der stark anziehende EUR/USD-Wechselkurs herhalten. Dieser stieg am Nachmittag von 1,1480 bis auf über 1,1650 USD. Ein Blick auf den Stundenchart des deutschen Leitindex zeigt eine Konsolidierung knapp oberhalb des gestrigen Bewegungstiefs. Hier ist früher oder später mit einer Fortsetzung auf der Unterseite zu rechnen. Im Minimum in den Bereich 12.375 bis 12.400 Punkte, potenziell deutlich tiefer. Erst Kurse oberhalb von 12.540 Punkten entspannen die charttechnisch prekäre Lage für die Bullen. Bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken. Ein schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.07.2017 - 21.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.07.2012 - 21.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HW2FU9 19,09 10.550 6,52 12.12.2017 DAX® Index HW2FWB 10,14 11.450 12,17 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 21.07.2017; 11:11 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HW2F0A 18,54 14.275 6,74 12.12.2017 DAX® Index HW2FY5 8,76 13.300 14,30 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 21.07.2017; 11:11 Uhr

