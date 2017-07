München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bereits eine Million Camper in Europa vertrauen der "Camping Key Europe" - viele davon seit Jahren. Nun feiert die Rabatt-Karte, die von der ADAC Touring GmbH vertrieben wird, ihren fünften Geburtstag. Die Vorteile im Überblick:



- Preisnachlässe bei über 3.700 Camping- und Stellplätzen sowie Mietunterkünften - zum Teil auch in der Hochsaison.



- Auf über 4.000 Campingplätzen wird die Camping Key Europe (CKE) als Ausweisersatz akzeptiert. So bleiben Reisepass oder Personalausweis beim Camper, und der Check-In geht schneller.



- Das umfangreiche Versicherungspaket umfasst unter anderem Unfall- und Haftpflichtversicherung für den Karteninhaber und seine begleitenden Familienmitglieder.



- Gewährt alle Leistungen der ehemaligen Camping Card Scandinavia.



- Kostenlose CKE-App für Android- und iOS-Smartphones und Tablets.



Wieviel man mit der Camping Key Europe sparen kann, zeigt dieses Beispiel: Der Campingplatz Tenuta Primero (Grado/Italien) gibt mit der Karte zehn Prozent Rabatt auf die Mietunterkunft und auf den Stellplatz. Bei einem Preis von 899 Euro pro Woche für einen Bungalow in der Hauptsaison lassen sich so bis zu 89,90 Euro sparen. Für einen Stellplatz wird ein Rabatt von bis zu 21,69 Euro gewährt.



Die Camping Key Europe ist ein Gemeinschaftsprojekt von ADAC, dem niederländischen Automobilclub ANWB und den vier Verbänden des Nordic Camping Council. Sie ist zum Preis von zwölf Euro für zwölf Monate in jeder ADAC-Geschäftsstelle, online unter http://www.adac.de/shop-cke oder telefonisch unter 0 800 5 10 11 12 (Montag-Samstag: 8-20 Uhr) erhältlich.



Diese Presseinformation finden Sie mit Bildmaterial online unter www.presse.adac.de.



Über die ADAC SE:



Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum 1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADAC Autovermietung GmbH, der ADAC Touring GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. Die Hauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADAC e.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1 Prozent beteiligt.



OTS: ADAC SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122834 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122834.rss2



Pressekontakt: ADAC SE Unternehmenskommunikation Stefan Sielaff Tel.: (089) 7676-3196 stefan.sielaff@adac.de