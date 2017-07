Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-21 / 12:27 PRESSEMITTEILUNG 21.07.2017 *Stabile Position: Roever Broenner Susat Mazars behauptet sich auch 2017 auf Platz 9 der Lünendonk-Studie über führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaften * Beratungsleistungen als Treiber für Wachstum - Internationalisierung des Mittelstands und fortschreitende Regulierung im Fokus Hamburg - Mit einem Wachstum von 9,1 Prozent und einem Jahresumsatz von 124,4 Millionen Euro hat Roever Broenner Susat Mazars im vergangenen Jahr seine Position im Markt der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands weiter gestärkt. Erneut belegt die Gesellschaft Platz 9 im Lünendonk-Ranking, dem alljährlich erscheinenden Marktüberblick. In das gute Ergebnis sind sowohl externes Wachstum - durch die Fusion mit Steinberg & Partner am Standort Hamburg sowie die Aufnahme von Teams auf der Ostachse Berlin-Leipzig-Dresden - als auch Erfolge, die auf klaren strategischen Entscheidungen beruhen, eingeflossen. "Wir freuen uns, dass sich die Marktteilnehmer in den für uns relevanten Bereichen immer häufiger für uns entscheiden, das spricht für uns und unser Unternehmen", sagt Dr. Christoph Regierer, Sprecher des Management Boards und Partner in Berlin. Vor allem mittelständische Unternehmen mit grenzüberschreitenden Aktivitäten profitieren von den passgenauen Lösungen: Internationalität, direkter Partnerkontakt und Expertise bei Prüfung und Beratung regulierter Branchen vereinen die Vorteile der internationalen Gruppenstruktur und der lokalen Beraterpersönlichkeiten vor Ort. Insbesondere Banken, Versicherungs-, Immobilien- und Energieunternehmen, Fonds- und Private Equity-Gesellschaften, Krankenhäuser und andere Anbieter des Gesundheitswesens sowie Unternehmen der öffentlichen Hand zählen zu den wichtigen Mandanten der Gesellschaft. "Mit unseren Leistungen an der Lücke zwischen den internationalen Prüfungs- und Beratungskonzernen und den ursprünglich deutschen Gesellschaften passt unser Angebot zum Bedarf des Mittelstands", so Dr. Christoph Regierer. *Regulierte Branchen im Fokus* Zentraler Punkt der strategischen Ausrichtung von Roever Broenner Susat Mazars ist die noch stärkere Branchenorientierung. "Bedarfsgerecht holen wir unsere Rechtsanwälte oder unsere Experten für internationale Steuerberatung an den Tisch", beschreibt Dr. Regierer das multidisziplinäre Leistungsangebot für Unternehmer. Vielfältige fachliche Expertise und spezielles Branchen-Know-how bieten Mehrwert für den Auftraggeber. Dabei macht sich für die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft insbesondere das Engagement im Bereich der Financial Services inklusive Fondsanbieter und Private Equity sowie in regulierten Industrien wie dem Gesundheitswesen, der Energiewirtschaft und der Immobilienbranche positiv für den eigenen Wachstumskurs bemerkbar. *Beratungsleistungen sind das Wachstumsfeld Nummer eins* Im Rahmen der Marktstudie hat Lünendonk insbesondere Beratungsleistungen als Treiber für das Wachstum der erfolgreichsten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften ermittelt. Das gilt auch für Roever Broenner Susat Mazars, bei der insbesondere Beratungsangebote in Verbindung mit internationaler Expansion gefragt sind: Internationale Steuerberatung, internationale Umsatzsteuer, Verrechnungspreise und Global Mobility Leistungen. Zudem übernimmt die Gesellschaft die Aufgaben kompletter Lohn- und Finanzbuchhaltungsabteilungen ihrer Auftraggeber, die sich durch die Auslagerung dieser Tätigkeit wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. IT-Audits, Prozessberatung und -Optimierung sowie Beratung rund um die Themen Governance, Risikomanagement und Compliance verzeichnen eine deutlich wachsende Nachfrage. *Über Roever Broenner Susat Mazars* Roever Broenner Susat Mazars gehört mit einem Jahresumsatz von rund 124,4 Millionen Euro zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Mit 73 Partnern und rund 1.200 Mitarbeitern ist die Gesellschaft an zwölf Standorten innerhalb Deutschlands immer in der Nähe ihrer Mandanten. Roever Broenner Susat Mazars vereint die Expertise von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Accounting-Experten, Rechtsanwälten sowie Financial Advisory Services Spezialisten unter einem Dach. Internationale Konzerne, mittelständische und inhabergeführte Unternehmen, insbesondere der internationale deutsche Mittelstand, private Investoren sowie öffentliche Einrichtungen gehören zu den Mandanten der unabhängigen Gesellschaft. Hier erhalten Menschen und Organisationen, denen partnerschaftliche Werte, Unternehmergeist und zukunftsweisende Lösungen wichtig sind, umfassende Leistungen aus einer Hand. Die Partner von Roever Broenner Susat Mazars gehören der internationalen, integrierten und unabhängigen Mazars Partnerschaft europäischen Ursprungs an, die mehr als 18.000 Mitarbeiter in 79 Ländern weltweit beschäftigt. Mit einem Umsatz von rund 1,365 Milliarden Euro und über 950 internationalen Partnern gehört Mazars zu den global leistungsfähigsten Prüfungs- und Beratungsgesellschaften. Weitere Informationen unter www.mazars.de [1] Kontakt: Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. 