Nach dem kleinen Rücksetzer vom Donnerstag dürften die US-Börsen am letzten Handelstag der Woche mehr oder weniger auf der Stelle treten. Der Future auf den S&P-500 deutet eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an.

Wie an den Vortagen dürften die Quartalszahlen wichtiger Unternehmen das Geschehen bestimmen. Daneben gilt das Interesse den Ereignissen in Washington. Unter den Anlegern wachsen schon seit einiger Zeit die Zweifel, ob US-Präsident Donald Trump seine Wahlversprechen wie etwa Steuersenkungen wahr machen wird. Das dämpft die Kauflaune an den Aktienmärkten. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an.

Schon am Donnerstag nach Börsenschluss hat Microsoft Quartalszahlen veröffentlicht, die über den Erwartungen lagen. Die Aktie legt vorbörslich um 0,9 Prozent zu. Positiv überrascht hat auch Visa, deren Aktien um 1,8 Prozent zulegen, nachdem die Kreditkartengesellschaft ihren Ausblick erhöht hat. Ebay-Aktien fallen dagegen um gut 4 Prozent, nachdem der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses einen Gewinneinbruch gemeldet hat. Für Freitag sind Geschäftszahlen von General Electric und Honeywell angekündigt.

