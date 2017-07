FMW-Redaktion

Ein wesentlicher Treiber für Europas Aktienmärkte und damit für den Dax sind bekanntlich die Quartalszahlen der Unternehmen - und da kommt in der nächsten Woche einiges auf uns zu!

Am Mittwoch (26.07.) kommen Daimler und Deutsche Börse, am Donnerstag Bayer, Deutsche Bank, Volkswagen und BASF, am Freitag folgen dann Linde und HeidelbergCement. Dazu werden mehr als die Hälfte der im Euro Stoxx 50 gelisteten Unternehmen ihre Zahlen vorlegen.

Was wird die europäische Berichtssaison bringen? Grundsätzlich dürfte das Erstarken des Euro etwas Gegenwind gebracht haben - die Gemeinschaftswährung hat seit Jahresbeginn fast 11% zum Dollar zulegen können. Das macht die Wettbewerbssituation für europäische Unternehmen nicht gerade einfacher, und während etwa Barclays annimmt, dass die Zahlen dennoch sehr ordentlich ausfallen werden, sieht Goldman Sachs die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...