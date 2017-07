Der 50-Euro-Schein ist derzeit die am häufigsten gefälschte Banknote in Deutschland und Europa. Doch das könnte sich bald ändern. Die Entwicklung des Falschgeldumlaufs in Deutschland und der Euro-Zone geht auseinander.

Noch lieben Geldfälscher den 50-Euro-Schein. Im ersten Halbjahr 2017 machte er die Hälfte (47,6 Prozent) der Fälschungen in der Euro-Zone aus - in Deutschland waren es sogar 63 Prozent. Dabei handelte es sich fast ausschließlich um Scheine der alten Serie. Von Januar bis Juni stieg der rechnerische Schaden in Deutschland gegenüber dem zweiten Halbjahr 2016 damit von rund 2,0 Millionen Euro auf 2,2 Millionen.

Doch das könnte sich bald ändern. Anfang April hat die Europäische Zentralbank ...

