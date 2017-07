Der US-Ölfeldausrüster Schlumberger wittert unter der Trump-Regierung eine neue Chance und will im zweiten Anlauf den russischen Branchenführer Eurasia Drilling übernehmen. Die Übernahme wäre ein Novum in der Branche.

Ein halbes Jahr nach dem Regierungswechsel in den USA unternimmt der Ölfeldausrüster Schlumberger einen zweiten Anlauf zur Übernahme des russischen Branchenführers Eurasia Drilling Co (EDC). Dieser gab am Freitag die Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an den Weltmarktprimus bekannt. Kommt der Deal zustande, wäre es der erste Zukauf eines amerikanischen Konzerns in der Branche auf dem russischen Markt seit der Verhängung von Sanktionen gegen Russland im Zuge der Ukraine-Krise ...

