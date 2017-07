Düsseldorf - Saisonbedingt treten in der kommenden Woche nur zwei Staaten der Eurozone am Kapitalmarkt auf und teilen sich ein Emissionsvolumen von rund 13 Mrd. EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Denen stünden Rückzahlungen in Höhe von 21 Mrd. EUR gegenüber. Bereits am Montag stocke Belgien drei OLOs mit Fälligkeiten in den Jahren 2023, 2027 und 2047 auf. Am Mittwoch erhöhe Italien den Umlauf unverzinslicher CTZs sowie von ILBs. Die Auktionsdetails würden am heutigen Freitagabend bekannt gegeben. Laut Quartalsvorschau lege das italienische Schatzamt am Freitag eine neue 10-jährige BTP auf. Die Analysten würden darüber hinaus mit weiteren Aufstockungen konventioneller BTPs sowie variabel verzinslicher CCTeus rechnen. Die Auktionsdetails würden am Mittwoch veröffentlicht.

