Der niederösterreichische Ölfeldausrüster SBO hat die Kurzarbeit in seinem Stammwerk in Ternitz bei Neunkirchen verlängert, die im Februar 2016 wegen eines massiven Auftragseinbruchs eingeführt worden war. Das Unternehmen bestätigte am Freitag eine entsprechende ORF-Teletext-Information.Die Kurzarbeit für die zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...