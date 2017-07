Themenwanderweg Gauertaler AlpkulTour lässt im Montafon Natur und Kultur verschmelzen



Schruns (ots) - Unterwegs auf malerischen Wanderwegen. Mit den Füßen fest im Hier und Jetzt, doch mit den Gedanken in der Vergangenheit. Was im ersten Moment unwirklich klingt, wird im Westen Österreichs Realität. Den Rahmen dafür bietet die Gauertaler AlpkulTour.



Der Themenwanderweg nimmt Interessierte mit auf eine Reise durch die Montafoner Kulturlandschaft. Insgesamt 13 Stationen laden zum Staunen, Nachdenken, Philosophieren und Phantasieren ein. Und das auch wegen ihrer außergewöhnlichen Erscheinung für die der heimische Künstler Roland Haas verantwortlich zeichnet. Die Holzskulpturen geben Einblicke in ein früheres Kapitel: Sie beleuchten beispielsweise das Hirtenleben, die Maisäßkultur oder die Alpgeschichte.



"Mir ist erst seitdem ich mich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe bewusst, wie sehr und wie schnell sich unsere Kulturlandschaft durch den Wandel der Alpbewirtschaftung verändert hat", erklärt Roland Haas. Auf die Entstehung des Themenwanderweges vor einigen Jahren blickt er gerne zurück. Und noch heute, nachdem er den Weg schon unzählige Male gewandert ist, kann der Künstler keine Lieblingsskulptur benennen. "Besonders ist auf jeden Fall der Mythenbaum der stark und stur seine Wurzeln in den Himmel reckt. Ich mag die Umkehr von oben und unten - sie lässt viel Spielraum für eigene Interpretationen."



Auch der Geweihbaum zum Abschluss des Themenwanderweges nennt er als persönlichen Höhepunkt. Auf einem Fels stehend, kerzengerade mit einer dichten, massiven Krone aus Hirschgeweihen fasziniert er die Besucher und spielt auf das Verhältnis zwischen Jagd und Landwirtschaft an.



Die Gauertaler AlpkulTour kann den ganzen Sommer über erwandert werden. Besonders zu empfehlen ist der Themenwanderweg im Herbst, wenn sich die Pflanzenwelt des Gebirgszuges Rätikon farbenprächtig auf die kalte Jahreszeit einstellt. Jeden Montag gibt es diesen Sommer eine geführte Tour mit dem Künstler Roland Haas oder einem Wanderführer von BergAktiv. Dabei werden die Skulpturen vorgestellt und die Hintergründe erläutert - von der ersten Idee bis zur Umsetzung des Kunstprojekts. Auf halber Strecke bietet sich die Lindauer Hütte für einen Einkehrschwung an. Wanderer werden mit regionaler Hausmannskost verwöhnt, bevor der weiter durch das Gauertal führt.



Weitere Informationen: http:www.montafon.at



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Montafon Tourismus GmbH Martina Zudrell Pressesprecherin +43 50 6686 144 martina.zudrell@montafon.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4060/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Montafon Tourismus newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63206 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63206.rss2