FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GUANGZHOU RU.COM.BANK YC1 2GN CNE100002FR4
AB/FROM ONWARDS 21.07.2017 13:20 CET
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GUANGZHOU RU.COM.BANK YC1 2GN CNE100002FR4
AB/FROM ONWARDS 21.07.2017 13:20 CET