Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein hartnäckig fester Euro drückt am Freitagmittag auf Europas Börsen. Daneben sorgt der Verfallstag der Optionen an den internationalen Terminbörsen für Zurückhaltung. Der Euro baute nach der EZB-Sitzung die Gewinne bis auf 1,1678 Dollar aus und notiert aktuell nur leicht darunter. Händler fürchten nun eine Rally bis über 1,20 Dollar, was natürlich Gift insbesondere für den stark exportabhängigen deutschen Aktienmarkt wäre.

Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 12.353 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 3.478 nach unten. Charttechnisch ist der DAX in einen kritischen Bereich abgerutscht. Sollte die Unterstützung rund um 12.400 Punkte nachhaltig unterschritten werden, könnte der Index bis in den Bereich um 12.000 Punkte abwerten. Angesichts des leeren Terminkalenders zeichnen sich größere Impulse für den weiteren Handelsverlauf nicht mehr ab.

Draghi-Enttäuschung wirkt nach

Mit Blick auf die EZB müssen Marktteilnehmer ihre Enttäuschung verarbeiten. Hier war mit einem taubenhafteren Auftritt des EZB-Präsidenten gerechnet worden. Mario Draghi unterstrich am Donnerstag im Anschluss an die Zinssitzung der EZB, dass das Wachstum in der Eurozone an Schwung gewinne, zugleich sei eine substanzielle geldpolitische Lockerung aber weiter nötig. Damit hält sich die EZB alle Optionen offen - insbesondere auch die Option, dass die Zentralbank im September ein Tapering der EZB-Bilanz ankündigt.

Zum Wochenschluss ist am Terminmarkt kleiner Verfall. Dies bedeutet, dass am Mittag die Optionen auf die Indizes und am Abend diejenigen auf die Einzelwerte mit Fälligkeit Juli verfallen. Im DAX hatten bereits die Bären vergangene Woche das Heft in die Hand genommen und den DAX am 12.650er-Bereich scheitern lassen. Anders als die Großen Verfallstage zum Quartalsende sind die Kleinen Termine weniger berechenbar: Schließlich ist hier kein Netting von gleichzeitig verfallenden Optionen und Futures möglich.

Aggressive Verkäufe in der Berichtssaison

Dass Freitage innerhalb der Bilanzsaison relativ ruhig sind, was die Zahl der veröffentlichten Quartalsausweise angeht, bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Börsen geringere Verluste verzeichnen. Bei den Aktien der wenigen Unternehmen, die Quartalsdaten vorgelegt haben, geht es heftig zur Sache. Die Analysten von JP Morgan konstatieren eine Bereitschaft zu "aggressiven Abverkäufen", falls die Geschäftszahlen nicht die Erwartungen erfüllen.

Im Fokus stehen Geschäftszahlen unter anderem von Hermes, Sartorius, Philips Lighting, Vodafone und den Autozulieferern Faurecia und Valeo aus Frankreich. Bei Valeo sind die Zahlen durchwachsen ausgefallen. So sind die Umsätze nach Meinung der Analysten von Jefferies grob wie erwartet ausgefallen. Dem Markt reicht dies nicht, er drückt die Aktien um 4,9 Prozent. Bei Faurecia geht es trotz als sehr gut bezeichneter Geschäftszahlen 2,3 Prozent nach unten.

Bei Philips Lighting kommen weder Cashflow noch Umsatzschwund gut an: Die Papiere des Osram-Konkurrenten brechen um 7 Prozent ein. Auch Osram werden davon in Mitleidenschaft gezogen und verlieren 1,9 Prozent. Die Vodafone Group hat zwar im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang verzeichnet. An der Prognose für das Gesamtjahr rüttelt das Unternehmen aber nicht. Die Titel steigen um 1,2 Prozent.

Die Geschäftszahlen von Sartorius aus dem TecDAX werden als enttäuschend beschrieben. Vor allem der Ordereingang liege deutlich unter Erwartung. Entsprechend fallen die Aktien um 4,8 Prozent. Infineon im DAX fallen 2,1 Prozent, sie wurden von Exane BNP auf "Underperform" abgestuft. Adva Optical setzen ihre Talfahrt am zweiten Tag nach ihren enttäuschenden Quartalszahlen fort und brechen um weitere 8,4 Prozent ein. Hauck & Aufhäuser hat die Aktie gleich um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" gesenkt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.478,28 -0,61 -21,21 5,71 Stoxx-50 3.140,82 -0,29 -9,15 4,33 DAX 12.353,37 -0,75 -93,88 7,60 MDAX 24.709,08 -0,59 -147,80 11,36 TecDAX 2.286,06 -0,25 -5,79 26,18 SDAX 11.105,94 -0,08 -9,33 16,67 FTSE 7.479,83 -0,11 -8,04 4,72 CAC 5.162,91 -0,70 -36,30 6,18 Bund-Future 162,53 0,56 -0,17 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9.56 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1644 +0,05% 1,1638 1,1635 +10,7% EUR/JPY 129,81 -0,19% 130,06 129,82 +5,6% EUR/CHF 1,1060 -0,07% 1,1068 1,1062 +3,3% EUR/GBP 0,8948 -0,11% 0,8958 1,1169 +5,0% USD/JPY 111,48 -0,23% 111,74 111,58 -4,6% GBP/USD 1,3013 +0,16% 1,2992 1,2994 +5,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,55 46,92 -0,8% -0,37 -18,3% Brent/ICE 49,07 49,3 -0,5% -0,23 -16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,44 1.244,70 +0,3% +3,74 +8,4% Silber (Spot) 16,42 16,34 +0,5% +0,08 +3,1% Platin (Spot) 933,50 928,50 +0,5% +5,00 +3,3% Kupfer-Future 2,74 2,72 +1,0% +0,03 +8,7% ===

July 21, 2017

