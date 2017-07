Düsseldorf - Notenbankentscheidungen, Wachstumszahlen und Vorlaufindikatoren: Die kommende Woche bietet alles, was im konjunkturellen Veröffentlichungszyklus Rang und Namen hat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Ein Highlight sei dabei die geldpolitische Entscheidung der FED in den USA. Dabei sollten die Währungshüter den Leitzins in diesem Monat jedoch unverändert bei 1,00 bis 1,25% belassen. Der nächste Zinsschritt um 25 BP dürfte nach Erachten der Analysten erst im Dezember erfolgen. Augenmerk werde dagegen vor allem auf dem Wortlaut der mitveröffentlichten Pressmeldung liegen. Die Analysten könnten sich vorstellen, dass die FED hier einen "relativ baldigen" Beginn der Bilanznormalisierung in Aussicht stelle. Noch im Juni habe die vorsichtigere Formulierung dominiert, dass entsprechende Schritte "in diesem Jahr" eingeleitet würden. Durch die Umformulierung würden die Währungshüter den Weg für eine Bilanzabschmelzung ab Oktober ebnen.

