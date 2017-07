Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.470,80 -0,02% +10,48% Euro-Stoxx-50 3.478,04 -0,61% +5,70% Stoxx-50 3.140,77 -0,29% +4,33% DAX 12.348,37 -0,79% +7,55% FTSE 7.483,65 -0,06% +4,77% CAC 5.164,74 -0,66% +6,22% Nikkei-225 20.099,75 -0,22% +5,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,53 +56

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,42 46,92 -1,1% -0,50 -18,6% Brent/ICE 49,09 49,3 -0,4% -0,21 -16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,31 1.244,70 +0,3% +3,61 +8,4% Silber (Spot) 16,41 16,34 +0,4% +0,07 +3,0% Platin (Spot) 932,80 928,50 +0,5% +4,30 +3,2% Kupfer-Future 2,74 2,72 +1,0% +0,03 +8,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem kleinen Rücksetzer vom Donnerstag dürften die US-Börsen am letzten Handelstag der Woche mehr oder weniger auf der Stelle treten. Der Future auf den S&P-500 deutet eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an.

Wie an den Vortagen dürften die Quartalszahlen wichtiger Unternehmen das Geschehen bestimmen. Daneben gilt das Interesse den Ereignissen in Washington. Unter den Anlegern wachsen schon seit einiger Zeit die Zweifel, ob US-Präsident Donald Trump seine Wahlversprechen wie etwa Steuersenkungen wahr machen wird. Das dämpft die Kauflaune an den Aktienmärkten. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an.

Schon am Donnerstag nach Börsenschluss hat Microsoft Quartalszahlen veröffentlicht, die über den Erwartungen lagen. Die Aktie legt vorbörslich um 0,6 Prozent zu. Positiv überrascht hat auch Visa, deren Aktien um 1,6 Prozent zulegen, nachdem die Kreditkartengesellschaft ihren Ausblick erhöht hat. Ebay-Aktien fallen dagegen um fast 5 Prozent, nachdem der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses einen Gewinneinbruch gemeldet hat. Am Freitag wurden Geschäftszahlen von General Electric (GE) und Honeywell veröffentlicht. GE gewinnen 0,8 Prozent, Honeywell geben um 0,5 Prozent nach.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ein hartnäckig fester Euro drückt am Freitagmittag auf Europas Börsen. Daneben sorgt der Verfallstag der Optionen an den internationalen Terminbörsen für Zurückhaltung. Der Euro baute nach der EZB-Sitzung die Gewinne bis auf 1,1678 Dollar aus und notiert aktuell nur leicht darunter. Händler fürchten nun eine Rally bis über 1,20 Dollar, was natürlich Gift insbesondere für den stark exportabhängigen deutschen Aktienmarkt wäre. Im Fokus stehen Geschäftszahlen unter anderem von Hermes, Sartorius, Philips Lighting, Vodafone und den Autozulieferern Faurecia und Valeo aus Frankreich. Bei Valeo sind die Zahlen durchwachsen ausgefallen. So sind die Umsätze nach Meinung der Analysten von Jefferies grob wie erwartet ausgefallen. Dem Markt reicht dies nicht, er drückt die Aktien um 4,9 Prozent. Bei Faurecia geht es trotz als sehr gut bezeichneter Geschäftszahlen 2,3 Prozent nach unten. Bei Philips Lighting kommen weder Cashflow noch Umsatzschwund gut an: Die Papiere des Osram-Konkurrenten brechen um 7 Prozent ein. Auch Osram werden davon in Mitleidenschaft gezogen und verlieren 1,9 Prozent. Die Vodafone Group hat zwar im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang verzeichnet. An der Prognose für das Gesamtjahr rüttelt das Unternehmen aber nicht. Die Titel steigen um 1,2 Prozent. Die Geschäftszahlen von Sartorius aus dem TecDAX werden als enttäuschend beschrieben.Entsprechend fallen die Aktien um 4,8 Prozent. Infineon im DAX fallen 2,1 Prozent, sie wurden von Exane BNP auf "Underperform" abgestuft. Adva Optical setzen ihre Talfahrt am zweiten Tag nach ihren enttäuschenden Quartalszahlen fort und brechen um weitere 8,4 Prozent ein. Hauck & Aufhäuser hat die Aktie um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" gesenkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9.56 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1645 +0,06% 1,1638 1,1635 +10,7% EUR/JPY 129,81 -0,19% 130,06 129,82 +5,6% EUR/CHF 1,1062 -0,05% 1,1068 1,1062 +3,3% EUR/GBP 0,8951 -0,08% 0,8958 1,1169 +5,0% USD/JPY 111,49 -0,22% 111,74 111,58 -4,6% GBP/USD 1,3008 +0,12% 1,2992 1,2994 +5,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Asien zum Wochenausklang gezeigt. Das deutlichste Minus verzeichnete die Börse in Sydney, wo der S&P/ASX-200 auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen fiel. Hier belasteten die Abgaben bei den Schwergewichten aus dem Rohstoff- und Bankensektor. Erstere litten unter den nachgebenden Preisen für Eisenerz. Bei den Bankenwerten wurden nach der jüngst starken Entwicklung dagegen Gewinne mitgenommen. In Tokio verzeichnete der Nikkei-225 einen leichten Abschlag. Hier drückte vor allem die leichte Erholung des Yen auf das Sentiment. Der Dollar fiel auf 111,82 Yen nach 112,17 Yen am Vortag. Dies wiederum sorgte bei den exportabhängigen Automobilwerten für Kursverluste. So gab die Mazda-Aktie um 0,6 Prozent nach, Mitsubishi verloren ebenfalls 0,6 Prozent und die Papiere von Toyota Motor büßten 0,4 Prozent ein. Auch in China ging es mit den Kursen leicht nach unten. Nachdem der Hang-Seng-Index in Hongkong zuletzt neun Handelstage in Folge zugelegt und damit die längste Gewinnstrecke seit Oktober 2012 verzeichnet hatte, kam es am Freitag zu Gewinnmitnahmen. Dagegen verzeichnete der Kospi bereits den siebten Handelstag in Folge einen Rekordschlussstand. Die Aktien von Apple-Zulieferern zeigten sich auf breiter Front mit Abgaben. So brachen die Papiere des Lautsprecher-Herstellers AAC Technologies um 12 Prozent ein, für die Titel des Kameralinsen-Produzenten Sunny Optical ging es um 5,3 Prozent abwärts und die Papiere von Tongda Group fielen um 4,4 Prozent. Die Apple-Zulieferer seien seit Jahresbeginn sehr gut gelaufen und daher reif für Gewinnmitnahmen, so ein Teilnehmer. So habe die Aktie von Sunny Optical in diesem Zeitraum um 174 Prozent zugelegt. Der leichte Rückgang der Apple-Aktie am Vortag an der Wall Street (minus 0,5 Prozent) könnte hier zum Anlass genommen worden sein, ergänzte der Händler.

CREDIT

Deutlich zusammengelaufen zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Der am Kreditmarkt unerwartet taubenhafte interpretierte Ton von EZB-Präsident Mario Draghi habe am Donnerstag Druck aus dem Markt genommen, heißt es. Dies zeige sich auch am Anstieg der Zins-Futures über die gesamte Kurve. So geht es beim Buxl-Future der 30-jährigen Bundesanleihen um einen vollen Prozentpunkt nach oben. Entsprechend kommen die Risikoaufschläge vor allem bei Hochzinsanleihen wieder zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Rachel Empey neuer Finanzvorstand von Fresenius

Das Finanzressort von Fresenius wird ab 1. August von einer Frau geleitet. Der Aufsichtsrat des Gesundheitskonzerns habe Rachel Empey (41) einstimmig zum CFO berufen, teilte das Unternehmen aus Bad Homburg mit. Sie folge auf Stephan Sturm, der im vergangenen Jahr den Vorstandsvorsitz von Fresenius übernommen hat.

Siemens reagiert mit weiteren Maßnahmen auf Krim-Affäre

Der Technologiekonzern Siemens reagiert mit weiteren vier Maßnahmen auf die Affäre um Turbinen, die unter Bruch von EU-Sanktionsbestimmungen auf der Krim gelandet sind. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben glaubhafte Informationen erhalten, dass alle vier ursprünglich für das Projekt Taman im Sommer 2016 gelieferten Gasturbinen lokal modifiziert und rechtswidrig auf die Krim verbracht worden seien. Bisher war von zwei Turbinen die Rede.

Siemens Gamesa erhält Auftrag für 20 Windenergieanlagen

Siemens Gamesa wird 20 Windparkanlagen nach Indonesien liefern. Der Auftrag von Equis Energy umfasse Ingenieursleistungen, Lieferung und Bau sowie Betrieb und Instandhaltung, teilte das Unternehmen mit. Geliefert werde für das Onshore-Projekt Tolo 1 der getriebelose Anlagentyp SWT-3.6-130 mit einer Leistung von je 3,6 Megawatt.

K+S will Streit mit Gemeinde Gerstungen beenden

Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S und die thüringische Gemeinde Gerstungen wollen ihr Kriegsbeil begraben. Die jahrelangen Auseinandersetzungen soll nun bis zum Herbst durch einen Vergleich beigelegt werden, kündigte das Unternehmen an. Dabei stünden Fragen der langfristigen Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde im Vordergrund.

Sartorius steigert Umsatz und Ertrag zweistellig

Der Laborausrüster Sartorius ist im ersten Halbjahr sowohl aus eigener Kraft aber auch dank zwei Akquisitionen deutlich gewachsen. Für das Gesamtjahr hält das Unternehmen aus Göttingen an seiner Prognose fest.

Bechtle gewinnt Auftrag in den Niederlanden

