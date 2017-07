Er nannte sich "Spiderman": Ein Brite gibt vor Gericht zu, eine der größten Hackerangriffe in Deutschland ausgeführt zu haben. Er legte im Herbst 2016 1,2 Millionen Telekom-Kunden lahm. Nun droht ihm eine Haftstrafe.

Der erste Advent des vergangenen Jahres ist 1,2 Millionen deutschen Telekom-Kunden in Erinnerung geblieben - aber nicht wegen vorweihnachtlicher Besinnlichkeit. An jenem Sonntagabend fielen Telefone, Internet- und Fernsehempfang stundenlang aus, weil ein Hackerangriff reihenweise Router des Magenta-Konzerns lahmgelegt hatte. Die Cyberattacke hatte eine Dimension, wie sie Deutschland bis dahin noch nicht erlebt hatte.

Der Mann, der die Verantwortung für den Angriff übernimmt, tritt am Freitagvormittag vor die 18. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts. Daniel K. ist ein schmächtiger Mann mit sehr kurzen Haaren. Der britische Staatsbürger lässt gleich zu Beginn der Verhandlung eine Erklärung verlesen. Darin gesteht er alle Vorwürfe der Anklage. "So sehr ich es aus heutiger Sicht bedauere, möchte ich mich dazu bekennen, dass die Dinge so abgelaufen sind."

Wie es bei Cyberkriminellen häufig der Fall ist, agierte Daniel K. im Netz unter Pseudonymen. Er nannte sich "Peter Parker" und "Spiderman". Die Spitznamen sind passend gewählt., denn Kernvorwurf der Staatsanwaltschaft lautet, dass er wie eine Spinne ein Netz bauen wollte - ein sogenanntes Botnetz. Dabei werden tausende Computer oder Elektronikgeräte gekapert und dann durch Hacker fremdgesteuert. Die Telekom-Router wollte Daniel K. mit Hilfe der Schadsoftware "Mirai" verbinden, deren Quellcode ihm in die Hände gefallen war.

Botnetze sind gefährliche Cyberwaffen. Mit ihnen lassen sich Wellen von Spam-Mails versenden oder Überlastungsangriffe auf Webseiten, sogenannte "Denial-of-Service"-Attacken (DDoS), orchestrieren. Deshalb werden auf illegalen Marktplattformen im Darknet Zugänge zu solchen Verbünden gehandelt. Auch Daniel K. räumt ein, dass er mit der Vermietung seines Botnetzes Geld verdienen wollte.

Vor Gericht sagt er, ein nigerianischen Kommunikationsunternehmen habe ihn beauftragt, einen Konkurrenten mit einer DDoS-Attacke anzugreifen. Offenbar wollte die Firma auf diesem Weg Marktanteile ...

