Hannover (ots) - Das kirchliche Leben in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat sich im vergangenen Jahr als weitgehend stabil erwiesen. Das belegen die statistischen Zahlen des Jahres 2016, die die EKD heute in Hannover veröffentlicht hat. Demnach gehörten zum Stichtag 31.12.2016 insgesamt 21.922.187 Menschen einer der 20 Gliedkirchen der EKD an. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang von 1,57 Prozent.



Zurückzuführen ist der leichte Rückgang wesentlich auf den demografischen Wandel in Deutschland. Im Jahr 2016 verstarben rund 340.000 Mitglieder der evangelischen Kirche.



Um weitere zehn Prozent gesunken ist hingegen erneut die Zahl der Austritte aus der evangelischen Kirche. Nach den aktuellen Berechnungen auf Basis der gemeldeten vorläufigen Zahlen aus den Gliedkirchen der EKD traten 2016 rund 190.000 Menschen (0,87 Prozent) aus der evangelischen Kirche aus. Im Jahr zuvor waren es noch 210.000.



Erstmals seit drei Jahren traten im Jahr 2016 weniger Menschen aus der evangelischen Kirche aus als Mitglieder im selben Zeitraum durch Taufe (180.000) oder Aufnahme (25.000) hinzukamen. Damit bestätigt sich ein Ergebnis der jüngsten Kirchlichen Mitgliedschaftsuntersuchung (KMU) aus dem Jahr 2014, der zufolge die Verbundenheit der Mitglieder mit ihrer Kirche im vergangenen Jahrzehnt gestiegen ist.



Auf hohem Niveau stabil ist weiterhin das in den Landeskirchen verzeichnete ehrenamtliche Engagement der Kirchenmitglieder. In der evangelischen Kirche waren neben rund 236.000 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 1.114.000 Ehrenamtliche tätig. Die evangelisch gebundenen Ehrenamtlichen sind aber auch außerhalb der Kirche seit vielen Jahren überdurchschnittlich engagiert: Fast jeder zweite Evangelische (48,6 Prozent) übernimmt laut der jüngsten Sonderauswertung des vierten Freiwilligensurveys mindestens eine freiwillige Tätigkeit.



Die heute erschienene EKD-Statistik-Broschüre "Evangelische Kirche in Deutschland - Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben", Ausgabe 2017 steht auf https://www.ekd.de/statistik zum Download zur Verfügung und kann kostenlos bestellt werden im Kirchenamt der EKD unter Tel.: 0511/27 96 359 oder per E-Mail: statistik@ekd.de.



Die "Kirchenmitgliedszahlen zum 31.12.2016" sind ebenfalls auf https://www.ekd.de/statistik abrufbar.



