FRANKFURT (Dow Jones)--Warm anziehen müssen sich Anleger in der kommenden Woche. Die Berichtssaison nimmt volle Fahrt auf, doch dieses Mal ist etwas anders: Die abwartende Haltung der Investoren ,wie sie in den vergangenen Quartalen zu beobachten war, ist einer fordernden Haltung gewichen. Die Angst ist groß, dass vor allem der DAX den Höhepunkt seines Gewinnmomentums schon im Juni überschritten haben könnte. Der Fall durch die 12.400er-Marke sei nur ein erster Schritt nach unten, heißt es.

Wer Erwartungen nicht erfüllt, wird hart bestraft

Reagierten Investoren bislang freudig überrascht auf gute Zahlen und belohnten diese mit entsprechenden Kursgewinnen, zeigen sie sich nun immer häufiger intolerant. Schon die kleinste Verfehlung bei Umsatz, Marge oder Ausblick reicht, um die Aktien der jeweiligen Unternehmen in den Keller zu treiben. "Aktien, die die Schätzungen verfehlen, werden dieses Quartal aggressiver abverkauft als in der vergangenen Berichtssaison", stellt Aktienstratege Emmanuel Cau von JP Morgan in einer ersten Auswertung der laufenden Saison fest.

Klassische Beispiele zeigten in der abgelaufenen Woche die Kurseinbrüche bei Lufthansa oder Philips Lighting. Verluste in diesem Umfang waren zuvor nur bei Gewinnwarnungen zu finden, nicht aber bei leicht verfehlten Schätzungen. Wer dann noch von einer Nachfrageabschwächung berichtet, wie der schwedische Autozulieferer SKF, der muss sich über 10 Prozent Minus nicht wundern. Die Zahlen von Michelin, Peugeot und Daimler versprechen daher, spannend zu werden.

Fonds verschärfen fundamentale Verkäufe

Zu den fundamental induzierten Verkäufen gesellt sich mittlerweile eine Dominanz von Handelstechniken, wie sie trendfolgende Hedge Fonds betreiben, die sich ohne ein echtes Interesse an einem Unternehmen nur an Kursbewegungen dranhängen und sie durch ihr Volumen verstärken. Ähnlich agieren passive Fonds und regelbasierte ETFs, die sich an einzelnen Kennzahlen orientieren. Steigt zum Beispiel die Volatilität einer Aktie, wie bei den Risk-Parity-Fonds, muss der Titel abverkauft werden. Per Saldo treffen sich dann Marktteilnehmer mit vermeintlich unterschiedlichen Handelsansätzen zum gleichen Zeitpunkt am Markt und beschleunigen die Kursverluste. Über scharfe Kursreaktionen selbst bei Blue-Chip-Werten braucht man sich dann nicht zu wundern.

Für die Schwäche europäischer Aktien spricht zudem, dass Europa im Vergleich zu den USA gar nicht so gut aussieht: So hätten im S&P-500 rund 78 Prozent der Unternehmen die Erwartungen geschlagen, im Stoxx-600-Index seien dies nur 45 Prozent gewesen, hat Aktienstratege Cau festgestellt. Besonders enttäuschend hätten sich hier bisher die Industriewerte entwickelt.

Europa hat Höhepunkt überschritten - Selbst Ifo wird es nicht richten

Und auch die Ausblicke reichten nicht mehr aus, um für weiter erhöhte Schätzungen oder Hochstufungen zu sorgen. Dafür gebe es nun einfach zu viele Belastungen, darunter der Sprung im Eurokurs. "Die Revisionen beim Gewinn je Aktie scheinen global ihren Höhepunkt überschritten zu haben und sogar klar ins Negative gedreht zu haben in der Eurozone und Großbritannien", schließt Cau.

Vormals wichtige Sentiment-Daten wie die Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) für Juli am Montag oder selbst der Ifo-Index am Dienstag dürften daher untergehen. Denn Anleger wollen nur noch harte Fakten sehen - und da gibt es nun einmal nichts direkteres als die Quartalszahlen der Unternehmen. Daneben wird mit Argusaugen auf die ersten Inflationsdaten für Juli aus Deutschland, Frankreich, anderen Ländern Europas und den USA sowie die BIP-Daten zum zweiten Quartal geachtet. Sollte die Inflation auf zu niedrigem Niveau verharren oder das Wirtschaftswachstum nicht die erhoffte Beschleunigung zeigen, dürfte es mit den Aktienkursen auf breiter Front nach unten gehen.

