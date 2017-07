Sascha Haghani, Mitglied der Geschäftsführung der Unternehmensberatung Roland Berger, rät deutschen Führungskräften, derzeit nicht in die Türkei zu fliegen. "Die Vorstände müssen sich jetzt selbst fragen, ob sie überhaupt noch ungehindert in die Türkei reisen können. Es besteht ja die reale Gefahr, dass sie in der Türkei festgehalten werden", sagte Haghani dem "Handelsblatt".

In den Vorstandsetagen von Konzernen wie Daimler oder BASF, die von der Türkei verdächtigt werden, Terroristen zu unterstützten, müssten jetzt "alle Alarmglocken klingeln", erklärte Haghani. Der Unternehmensberater rechnet mit einer weiteren Eskalation der Türkei-Krise: "Ich glaube, dass wir den Tiefpunkt in den deutsch-türkischen Beziehungen noch nicht gesehen haben."