Das Vorurteil des faulen Studenten ist überholt. Deutsche Jungakademiker investieren viel Zeit in ihre Ausbildung. Das und Nebenjobs überfordern so manchen. Den größten Stress beklagen Juristen und Mediziner.

Studenten liegen bis mittags im Bett? Die Realität sieht so aus: 72 Prozent der Studenten, die an deutschen Unis eingeschrieben sind, studieren pro Woche mindestens 20 Stunden. 35 Prozent büffeln zwischen 20 und 30 Stunden pro Woche, 27 Prozent sitzen zwischen 30 und 40 Stunden über den Büchern. Zehn Prozent lernen sogar noch mehr. Außerdem arbeitet die Mehrheit noch fünf bis zehn Stunden in einem Nebenjob, engagiert sich etwa viereinhalb Stunden pro Woche ehrenamtlich oder kümmert sich um Familienmitglieder. Das ist das Ergebnis einer Befragung unter 1400 Studenten durch Univativ, ein Personaldienstleister, der Jungakademiker in Jobs vermittelt.

Der Umfrage "unicensus kompakt" zufolge ist der Zeitaufwand stark vom Studienfach abhängig. ...

