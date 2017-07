Siemens will sich von seiner Minderheitsbeteiligung an der russischen Firma Interautomatika trennen. Vorausgegangen war eine Debatte um auf sanktionswidrige Wege auf die Krim gelangte Turbinen.

Nach dem Debakel um mehrere sanktionswidrig auf die Krim gelangte Gasturbinen greift Siemens-Chef Joe Kaeser durch. Siemens werde sich von seiner Minderheitsbeteiligung an der russischen Ingenieurfirma Interautomatika trennen, gab das Unternehmen am Freitag in München bekannt. Zwei Siemens-Mitarbeiter, die in den Interautomatika-Aufsichtsrat entsandt wurden, würden ausgetauscht beziehungsweise ...

