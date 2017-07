Von Stefan Lange

BERLIN Dow Jones)--Der Verfassungsschutz hat vor einer Zunahme von Wirtschaftsspionage und Wirtschaftssabotage in Deutschland gewarnt und die Unternehmen zur Eigensicherung aufgefordert. "Die IT-Angriffe werden aus unserer Sicht mit Blick auf den Wirtschaftsschutz immer bedeutender", sagte der Präsident des Inlandsgeheimdienstes, Hans-Georg Maaßen, am Freitag in Berlin. Es müsse dabei jedem Unternehmen klar sein, "dass Wirtschaftsschutz Eigenaufgabe ist". Laut einer Studie des Branchenverbandes Bitkom ist der wirtschaftliche Schaden durch Spionage und Datendiebstahl auf 55 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen. Vor zwei Jahren seien es 51 Milliarden Euro gewesen.

Maaßen erklärte, Ziel von Cyberangriffen seien in erster Linie die kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil sie erstens mutmaßlich schwächer seien und zweitens aufgrund ihrer Innovativität oft Zugang zu großen Konzernen hätten. Die Industrie 4.0 biete natürlich großen Chancen und Möglichkeiten für die deutsche Wirtschaft, sagte Maaßen. Es wachse aber auch die ohnehin schon große Angriffsfläche für Wirtschaftsspionage und Wirtschaftssabotage.

"Es muss viel mehr getan werden"

Viele kleine und mittlere Unternehmen hätten "den Schuss schon gehört, aber leider noch längst nicht alle", sagte Maaßen. "Aus unserer Sicht muss noch viel mehr getan werden", forderte er. Der Staat könne hier nur mit Rat zur Seite stehen. Jedes Unternehmen müsse ein eigenes Konzept zum Wirtschaftsschutz sowie eine Gefährdungseinschätzung haben.

Maaßen riet außerdem dazu, den menschlichen Faktor nicht zu unterschätzen. "Das bedeutet, man sollte sich nicht nur auf eine IT-Firewall verlassen, sondern muss auch mit Blick auf den Schutz der eigenen Informationen eine Unternehmenskultur herstellen und eine Fortbildungskultur aufbauen, die dazu beitragen, dass Informationsabflüsse durch eigenen Mitarbeiter so gut es geht reduziert werden."

Immer bessere Cyberwaffen

Besonders bemerkenswert sei, dass die Gegner mit immer besseren "IT-Waffen" ausgerüstet seien, erklärte Maaßen. Das liege auch daran, dass Geheimdienste aus aller Welt beim Angriff auf Unternehmen eine stärkere Rolle spielten sowie Hacker-Gruppen im Auftrag von Nachrichtendiensten Angriffe vornähmen.

In diesem Zusammen stellten von Nachrichtendiensten ausgehende Advanced Persistent Threats (APT), also langanhaltende Ausspähungen von Unternehmensvorgängen, auch für die deutsche Wirtschaft eine Bedrohung dar, warnte Maaßen. Mit "sehr ausgefeilten Cyber-Angriffswaffen" könnten Unternehmen nicht nur angegriffen, sondern, wenn es politisch gewollt sei, auch ausgeplündert werden.

53 Prozent der Firmen betroffen

Laut einer den Angaben zufolge repräsentativen Bitkom-Studie waren 53 Prozent der befragten deutschen Unternehmen in den letzten zwei Jahren Opfer von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage. Weitere 26 Prozent erklärten, sie seien "vermutlich betroffen" gewesen.

An erster Stelle wurde dabei der Diebstahl von IT- oder Telekommunikationsgeräten genannt (30 Prozent). Die Plätze zwei und drei belegen der Studie zufolge nahezu gleichauf das analoge Social Engineering (20 Prozent) sowie das digitale Social Engineering (18 Prozent). Mit beiden Begriffen wird das Ausnutzen menschlicher Schwächen zur Informationsgewinnung benannt - einmal beispielsweise durch direkte Ansprache, das andere Mal mithilfe des Internets.

Der Schaden wuchs laut Bitkom im Vergleich zur letzten Erhebung vor zwei Jahren auf knapp 55 Milliarden Euro pro Jahr an. Vor allem die Kosten für Ermittlungen und Ersatzmaßnahmen schlugen dabei zu Buche (21,1 Milliarden Euro). Die Umsatzeinbußen durch den Verlust von Wettbewerbsvorteilen wurden mit 17,1 Milliarden Euro beziffert. An dritter Stelle standen Patentrechtsverletzungen sowie Imageschäden bei Kunden und Lieferanten mit 15,4 Milliarden Euro.

Die komplette Studie ist auf der Bitkom-Internetseite nachzulesen (bitkom.org).

