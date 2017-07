Die Zahl der Euro-Blüten ist in Deutschland gestiegen. Rund 39.700 Scheine wurden allein im ersten Halbjahr 2017 entdeckt, das ist ein Anstieg von 8,7 Prozent. Die Bundesbank ist dennoch optimistisch.

In Deutschland ist wieder mehr Falschgeld im Umlauf, vor allem unechte 50-Euro-Scheine. Im ersten Halbjahr wurden rund 39.700 Blüten im Wert von 2,2 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen, wie die Bundesbank am Freitag in Frankfurt ...

