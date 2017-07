Zürich - Das Börsendebüt von Landis+Gyr an der SIX Swiss Exchange ist nach einem zögerlichen Handelsbeginn geglückt: Die Aktien notieren am frühen Freitagnachmittag mit 79,10 CHF inzwischen 1,4% über dem Ausgabepreis von 78 CHF. Im frühen Handel waren sie nach einem ersten Kurs von 79 CHF zeitweise bis auf 76,90 CHF gefallen. Das Handelsvolumen ist mit aktuell rund 6,1 Mio gehandelten Stück hoch.

Die Preisspanne für die 29,51 Mio Landis+Gyr-Aktien (Tickersymbol "LAND") mit einem Nominalwert von 10 CHF betrug 70 bis 82 CHF. Der Ausgabepreis entspricht einer Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd CHF, womit das IPO der grösste Börsengang in der Schweiz seit 2006 ist. Die Altaktionäre haben 29,43 Mio oder 99,7% der Namenaktien zur Zeichnung angeboten.

Verwaltungsrat und Mitglieder der Geschäftsleitung von Landis+Gyr hatten per bevorzugter Zuteilung 106'774 Aktien zum Ausgabepreis gezeichnet. Das entspricht einer Kaufsumme von rund 8,33 Mio CHF. CEO Richard Mora sieht das Engagement als Ausdruck der Zuversicht des Managements für die Aussichten von Landis+Gyr. "Ich bin sehr glücklich, dass wir den Börsengang mit unserem ...

