Sanya, China (ots/PRNewswire) - Die 2017 Sanya Celebration ("Feier"), eine von der Stadtverwaltung Sanya ausgerichtete internationale Werbeveranstaltung für Tourismus, beginnt offiziell im Juli. Von Juli bis September wird die Veranstaltung unter dem Motto "Eine romantische Einladung in die wunderschöne Stadt Sanya" ("A Romantic Invitation to the Beautiful Sanya City") in den folgenden Ländern in vier Gruppen ausgerichtet: Thailand, Malaysia, Indonesien; Großbritannien, Deutschland; Russland, Kasachstan; Singapur und Indien. Dadurch soll der einzigartige Charme der Stadt vorgestellt werden.



Sanya auf der Insel Hainan in Südchina ist ein bekanntes tropisches Küstenparadies für Ferien und eine wichtige internationale Pforte der Insel. Die Statistiken der Tourismuskommission Sanya zeigen, dass Sanya mit einem steten Aufschwung an Tourismus in den letzten Jahren - und insbesondere in 2017 - von Januar bis Mai beinahe 280.000 Inbound-Touristen angelockt hat, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 70 Prozent entspricht.



Bei den Veranstaltungen wird Sanya seine aktuellen Städteinformationen, klassischen Küstenortprodukte, folkloristische Touren zu den lokalen ethnischen Minderheiten der Li und Miao, ökologische Waldtouren, Landausflüge und Touren zu traditioneller chinesischer Medizin vorstellen.



Die Feier wird die Vorteile der Stadt hinsichtlich Tourismusressourcen, Wirtschaft und kulturellen Erbe präsentieren, um den Inbound-Tourismus der Stadt Sanya sowie der Insel Hainan zu fördern. Die Stadt plant, 2018 eine Million internationaler Besucher zu empfangen, wodurch sie zur größten Drehscheibe für internationalen Tourismus in der Region Südchina gewandelt wird.



In Anlehnung an die Entwicklungsstrategie der "One Belt, One Road"-Initiative erschließt Sanya aktiv die Märkte von Asien, Europa und den GUS-Staaten, um einen Verkehrsknotenpunkt sowie Bestimmungsort entlang der maritimen Seidenstraße zu bauen, der innerhalb einer Reichweite von vier, acht bzw. 24 Stunden liegt.



Informationen zu Sanya



Sanya, das am südlichsten Punkt der chinesischen Insel Hainan gelegen ist, ist ein internationales Küstenreiseziel. Die Stadt wurde von Besuchern aus aller Welt als einziger chinesischer Küstenurlaubsort für ihre atemberaubende Küste und umfangreiches kulturelles Erbe gelobt.



