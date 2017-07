Rückblick: Der niederländische Anbieter von Beratungs- und Projektmanagement ( ISIN: NL0006237562) gehört schon seit Monaten zu den absoluten Top-Performern am Aktienmarkt. Die Aktie konnte seit Jahresanfang mehr als 50 Prozent an Wert zulegen und ein Ende der Rallye ist noch nicht in Sicht. Weiterhin sehen wir eine konstante Folge von höheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...