Schlumberger hat ihren Verlust im zweiten Quartal deutlich verringert und zugleich den Umsatz um 8 Prozent auf 7,5 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der Fehlbetrag reduzierte sich auf 74 Millionen Dollar, nachdem im vergangenen Jahr noch Verluste von 2,1 Milliarden Dollar verbucht worden waren. Das Geschäftsmodell des Dienstleisters der Erdölbranche ist stark saisonal. CEO Paal Kibsgaard erklärte die verbesserte Erlösentwicklung mit einem Anziehen des hydraulischen Frackings.

Das Unternehmen verdiente auf bereinigter Basis 35 Cent je Aktie und damit deutlich mehr, als die Markterwartung von 5 Cent es in Aussicht gestellt hatte. Wie die Gesellschaft bereits am Vortag mitteilte, will sie einen Mehrheitsanteil an Eurasia Drilling in Russland erwerben. Die Aktien, die im laufenden Jahr um 20 Prozent eingebrochen sind, legen im vorbörslichen US-Handel 1,5 Prozent auf 68,01 US-Dollar zu.

July 21, 2017 08:36 ET (12:36 GMT)

