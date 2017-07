Zug (ots) -



FLYNT hat als erstes Schweizer Fintech-Unternehmen von der FINMA

die Banklizenz erhalten und firmiert neu als FLYNT Bank AG. Der

Eintrag im Handelsregister des Kantons Zug ist am 21. Juli 2017

erfolgt und wird in den nächsten Tagen publiziert.



Die Banklizenz gibt FLYNT die erforderliche Unabhängigkeit, um

Themen des Wealth Managements mit innovativen Technologien auf neue

Art und Weise anzugehen und damit insbesondere privaten und

institutionellen Kunden wie Unternehmern und Family Offices jederzeit

eine selbstständige Kontrolle über ihr Gesamtvermögen zu ermöglichen.



Über FLYNT:



Die FLYNT Bank AG entwickelt mit dem WEALTH ecosystem eine eigene

Technologieplattform, die privaten und institutionellen Investoren

ein ganzheitliches und unabhängiges Management komplexer

Vermögensstrukturen erlaubt. Dafür wird das FLYNT WEALTH ecosystem

bankable und nonbankable Assets miteinander vernetzen, um

Wechselwirkungen und Potenzial aufzuzeigen, die über eine klassische

Liquiditäts-, Risiko- und Vermögensplanung hinausgehen. Das FLYNT

WEALTH ecosystem erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards und

zeichnet sich durch unabhängige Softwaremodule aus, die dem Kunden

jederzeit die volle Kontrolle über sein Gesamtvermögen erlauben.



Kontakt:

Stijn Vander Straeten

CEO

T +41 58 502 25 25

hello@flynt.io