Der Prothesen-Weltmarktführer verkauft sein Kunststoffgeschäft an die Schweizer Unternehmensgruppe Conzetta. Ottobock-Chef Näder will sich auf die Healtcare-Sparte fokussieren und dafür weitere Konzerntöchter verkaufen.

Zur Ruhe gekommen ist Hans Georg Näder in den vergangenen Wochen kaum. Der Chef und Inhaber der Ottobock-Gruppe in Duderstadt, mit nach eigenen Angaben 3,15 Milliarden Euro Umsatz, kommt aus dem Verkünden gar nicht mehr heraus. Zunächst die Verlobung mit seiner junge Lebensgefährtin, dann der Verkauf von 20 Prozent des Kerngeschäfts an den schwedischen Finanzinvestor EQT. Und nun - um 14 Uhr wurde es den Mitarbeitern verkündet - veräußert er die Kunststoffsparte an die Schweizer Unternehmensgruppe Conzzeta. Am Donnerstag sei der Kaufvertrag in Frankfurt unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Näder will sich nun ganz auf das Wachstum des Prothesengeschäfts kümmern, dafür braucht er Geld. Geld das möglicherweise für das Wachstum ...

