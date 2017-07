Künstliche Intelligenz wird für viele Branchen immer wichtiger. China strebt bis 2025 die Weltführerschaft in der Entwicklung an. Die nächste Bundesregierung solle das Thema deswegen laut Experten sofort angehen.

CDU und SPD fordern einen Masterplan für die Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz nach der Wahl. Nachdem China am Donnerstag angekündigt hatte, bis 2025 auf diesem Gebiet weltweit führend sein zu wollen, verlangte der Unions-IT-Experte Thomas Jarzombek eine schnelle deutsche und europäische Antwort. "Wir brauchen in der neuen Legislaturperiode sofort einen Masterplan, in dem Forschung und Wirtschaft zusammenarbeiten", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

Auch sein SPD-Kollege Lars Klingbeil drückt aufs Tempo: "Das Thema Künstliche Intelligenz wird in der nächsten Legislaturperiode eine maßgebliche Rolle spielen." Deshalb müssten sich nach der Wahl Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften sehr schnell zusammensetzen, um Entwicklungswünsche und Grenzen abzustecken.

