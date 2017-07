Tokyo/Zürich - Die Schweizer Firma dacadoo, welche die gleichnamige mobile Gesundheitsplattform betreibt, hat eine neue Kapitalerhöhung mit Rakuten Capital als Hauptinvestor abgeschlossen.

dacadoo entwickelt und bietet eine digitale Gesundheitsplattform an, mit der Nutzer aktiv ihre Gesundheit auf einfache und spielerische Art verstehen, verfolgen und verbessern können. dacadoo wendet dafür Motivationstechniken aus Onlinespielen, Dynamiken aus sozialen Netzwerken, personalisiertes Feedback und ein integriertes Belohnungssystem an, um Nutzer zu motivieren, aktiv zu bleiben und zu einem gesünderen Lebensstil zu finden. Die Technologieplattform des Unternehmens umfasst einen Chatbot basierend auf künstlicher Intelligenz, um das tägliche Engagement mit den Nutzern zu fördern. Der dacadoo Gesundheitsindex wird durch klinische Daten unterstützt und wurde in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Experten für Gesundheit, Ernährung und Risikomodellierung entwickelt.

Oskar Mielczarek de la Miel, Managing Partner bei Rakuten Capital, kommentiert: "Wir freuen uns mit dacadoo zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hat einen innovativen Ansatz, weil es Nutzer mit Hilfe von Technologie motiviert, bessere ...

