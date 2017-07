Schon Anfang Juni widmeten wir den digitalen "Kryptowährungenen" einen Artikel, der von unseren Lesern eifrig diskutiert wurde. Die einen meinten, dass es sich bei Bitcoin & Co., deren Wert damals noch auf Rekordniveau rangierte, um eine gigantische "Blase" handelt. Andere posteten auf Facebook: "Elektronisches Geld ist wie in einen virtuellen Apfel beißen." Und was...

Den vollständigen Artikel lesen ...