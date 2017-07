Die Grünen zielen mit ihrer Wahlkampagne mitten hinein in das heißeste Thema des Diesel-Skandal-Sommers: den Öko-Umbau der Wirtschaft. Ihre zentrale Nachricht: Wir sind die wahren Freunde der innovativen Unternehmen.

Wie jetzt? Doch rot-grün? Die Wahlkampagne der Grünen spielt mit der rot-grünen Anmutung: Hintergrund ist sattes Grün, geziert von der obligatorischen Sonnenblume. Doch die zweite Hauptfarbe ist ein kräftiges, ja was eigentlich? Rot? Pink? Erinnert jedenfalls an die Telekom. "Das ist natürlich Magenta" klärt Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt die verwirrte Hauptstadtpresse auf. "Die Komplementärfarbe zu grün", und die habe man gewählt, "weil sie so knallt".

Auffallen wollen die Grünen dieses Mal mit aller Macht - sie wollen zweistellig werden und Platz drei erobern. Daher präsentieren sie dreimal so viele Großplakate an den großen Straßen als noch im Jahr 2013, insgesamt über als 5000. Sie präsentieren sich als die einzigen, die die Welt, das Klima - und zugleich den Wirtschaftsstandort Deutschland ...

