Büro ist Krieg, genauer: Büroausstattung. Die Schlachtfelder sind Stahlrohrmöbel, Stehlampen und natürlich: Fensterachsen. Bei letzteren fühlt sich Herr K. gut aufgestellt. Und dann soll er plötzlich zu Hause bleiben.

Herr K. sitzt in seinem Büro und starrt unschlüssig auf die lieb gewonnenen Stahlrohrmöbel, seinen Homer-Simpson-Kaffeebecher und die vier Fensterachsen, die ihn dem Vorstand zumindest ausstattungsmäßig näherbringen. CFO Schnaas zum Beispiel hat sechs, Frau Doktor Schwielow nur fünf, dafür aber Eckzimmer, was in der bürointernen Macht-Wahrnehmung als durchaus ebenbürtig betrachtet wird.

Es gibt sogar Leute wie Berger aus dem Marketing, die "fünf über Eck" für stärker halten als "sieben längs", wegen der einschüchternd zulaufenden Glasfront, vor die sich Frau Doktor Schwielow ein Stehpult aus dem Rokoko gepflanzt hat. Der alte Reschke hat als Chef natürlich zehn Achsen inklusive zweier Ecken, komischerweise aber die billigen Stehlampen aus dem Katalog für den Außendienst-Nachwuchs. Vielleicht ist das so ein Bescheidenheits-Ding, womit sich die Frage stellt, wie viel zum Beispiel drei Stehlampen von Tobias Grau oder zwei Eames-Chairs von Vitra in Fensterachsen wert wären, wenn …

Über die Zahl der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...