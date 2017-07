Stuttgart - Am Donnerstag richteten sich alle Blicke auf EZB-Chef Mario Draghi, so die Börse Stuttgart.Wie im Markt erwartet worden sei, bleibe zunächst alles beim Alten. Die EZB habe den Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent belassen und betont, ihr Anleihekaufprogramm bei Bedarf zu verstärken. Auch der so genannte Einlagensatz sei bei minus 0,4 Prozent bestätigt worden. Geldhäuser müssten somit weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht überschüssige Liquidität bei der Notenbank parken würden.

