Weil Russland gegen den Willen von Siemens vier Turbinen des Unternehmens auf die Krim brachte, bröckelt das Vertrauen der Wirtschaft. Die Deutsch-Russische Außenhandelskammer warnt vor Vertragsbrüchen.

In der Affäre um die auf die Krim gelieferten Siemens-Gasturbinen warnt die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer in Moskau vor ernsten Folgen für das deutsche Engagement in Russland. "Deutsche Unternehmen müssen sich in Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...