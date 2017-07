MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Im April ging YouTube TV mit seinem 35 US-Dollar teuren Live-TV-Programmangebot zunächst in fünf großen US-Märkten (New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago und Philidelphia) an den Start - nun folgen weitere Märkte. Nun will YouTube TV das Angebot auf weitere zehn Märkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...